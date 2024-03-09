Джошуа нокаутировал Нганну на турнире в Саудовской Аравии

Бывший двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе из Великобритании Энтони Джошуа на турнире Knockout Chaos в Саудовской Аравии. Он отправил в нокаут экс-чемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну.

Бой завершился во втором раунде. Камерунский спортсмен длительное время не мог подняться на ноги. Ему оказывали помощь врачи.

Теперь у 34-летнего Джошуа в профессиональном боксе — 28 побед и 3 поражения.

Для 37-летнего Нганну это был второй бой в боксе. Оба завершились поражениями. В октябре 2023 года камерунец раздельным решением судей проиграл британцу Тайсону Фьюри.