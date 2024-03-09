Кудряшов: «Кому Нганну теперь нужен в боксе после такого выступления»

Российский боксер Дмитрий Кудряшов в саркастическом стиле порадовался за Фрэнсиса Нганну, который потерпел поражение от Энтони Джошуа на турнире в Эр-Рияде.

«Я очень доволен Нганну. Невероятно доволен, какой он — молодец. Доказал, что бокс — это не игрушки. Им надо заниматься. Нельзя две минуты побоксировать в зале и стать чемпионом. Умничка Нганну, всем это показал. Кому теперь он нужен в боксе после такого выступления? С Деонтеем Уайлдером скорая должна дежурить в двух метрах от ринга. У него нет базовых навыков, защиты. Ничего. Нет никакого смысла в его боях в боксе», — цитирует Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между бойцами состоялся в ночь на 9 марта. Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде. Для Фрэнсиса это стало вторым поражением подряд на профессиональном ринге.