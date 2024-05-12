Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул IBF

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) победил экс-чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (21-2) нокаутом в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Бой состоялся 12 мая в Перте, Австралия.

Ломаченко в прошлом бою проиграл чемпиону мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девину Хейни (31-1) единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 20 мая 2023-го на «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.