Дисквалифицированный на шесть лет боксер Асбаров может продолжить карьеру в ММА

Дисквалифицированный за нарушение антидопинговых правил боксер Сослан Асбаров может продолжить карьеру в смешанных единоборствах. Об ТАСС сообщает со ссылкой на команду спортсмена.

«Сослан планирует выступить по ММА в одной из профессиональных лиг. По крайней мере, это один из вариантов», — сказал собеседник агентства.

Ранее Асбаров был дисквалифицирован на шесть лет за нарушение антидопинговых правил.