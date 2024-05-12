Ломаченко ответил на вызов Дэвиса: «Я никогда ни от кого не бегал»

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) заявил, что готов рассмотреть предложение о бое от чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0).

«Знаете, за свою боксерскую карьеру я никогда ни от кого не бегал и всегда принимал бои. Когда я немного отдохну, мы сможем поговорить о будущем», — сказал Ломаченко после победы над экс-чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (21-3).

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.