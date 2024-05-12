Ломаченко посвятил титул отцу: «Он сделал меня как в боксе, так и в жизни»

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3) рассказал, что именно его отец уговорил его не завершать карьеру после спорного поражения от Девина Хейни (31-1).

«Этот титул для него, потому что после боя с Хейни я хотел завершить свою боксерскую карьеру. Я всё доказал в этом спорте, и мне не нужно было продолжать драться. И каждый день отец говорил мне, что он со мной, и я чувствовал, что он хочет продолжать, хочет вновь завоевать титул. И он сказал мне: «Эй, мы должны попробовать еще один раз». Это было тяжелое решение, потому что я устал. Но я люблю свою семью, люблю своего отца, потому что мой отец сделал меня как в боксе, так и в жизни. Этот титул я посвящаю своему отцу», — сказал Ломаченко Top Rank.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.