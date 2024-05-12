Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (30-8) оценил выступление чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3) в бою с экс-чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (21-3).

«Лома, вне всякого сомнения, самый техничный действующий боксер в мире», — написал Порье в соцсети X.

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.