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Василий Ломаченко — Джордж Камбосос: дата и время начала боя

Василием Ломаченко проведет титульный бой против Джорджа Камбососа 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Василий Ломаченко.
Фото Getty Images

Боксерский вечер от промоутерской компании Top Rank состоится в Перте (Австралия) в воскресенье, 12 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Главным событием ивента станет поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легкой весовой категории (до 61,2 кг) между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом-младшим.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера. В России официальной видеотрансляции не будет. В прямом эфире за поединком можно следить на платформе ESPN.

Ломаченко предыдущий поединок провел в мае 2023-го, тогда он проиграл американцу Девину Хэйни по очкам спорным решением судей, упустив шанс стать абсолютным чемпионом в легком весе.

Австралийский боксер в последний раз выходил в ринг в июле прошлого года. Камбосос победил по очкам Макси Хьюза.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Бокс
Василий Ломаченко
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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