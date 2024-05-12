Хамитов: «Мы в одном корабле с Ломаченко и должны побеждать»

Казахстанский боец Куат Хамитов сравнил себя с украинским боксером Василием Ломаченко.

«Ломаченко — один из лучших боксеров мира. В своем весе точно лучший. Мне нравится стиль этого парня, уникум. Буду болеть за своего любимого боксера. Чуть не повезло из-за возраста. Предпочтение отдают молодым и популярным. Сейчас Ломаченко находится в моем положении: он на чужой территории, где все против него. Даже если я буду доминировать и выиграю по очкам, мне могут не отдать победу. Я и Вася в одном корабле. Мы должны побеждать», — приводит слова Хамитова MMA.Metaratings.ru.

Ломаченко проведет бой с Джорджем Камбососом за титул чемпиона IBF в легком весе 12 мая в Перте (Австралия).