Тедди Атлас: «Ломаченко, как рыба-пиранья, откусывает от своей жертвы кусочек за кусочком»

Известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас оценил выступление чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко (18-3) в бою с экс-чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом (21-3).

«Ломе может быть 36 лет, но у него все еще отличные ноги, он контролирует дистанцию в защите и нападении. Выглядит отлично. Просто босс. Мастер-класс от Ломаченко. Камбосос должен целиться в корпус, он не может ударить по голове. Ломаченко, как рыба-пиранья, откусывает от своей жертвы кусочек за кусочком», — написал Атлас в соцсети X.

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.