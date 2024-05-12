Казахстанский боец Рафиков: «Если честно, мне всё равно на Хамитова»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков оценил возможность проведения боксерского поединка между своим соотечественником Куатом Хамитовым и россиянином Иваном Штырковым.

«Вообще, меня, по идее, не интересуют Куат Хамитов и его новости... Да, я видел, что он там хочет провести бой по правилам бокса. Я думаю, что за спину Александра Шлеменко ему не надо заглядывать. Хамитову нужно жить настоящим моментом. Не факт, что он пройдёт Шлеменко, и его планы вообще могут рассыпаться. А так, если честно, мне всё равно на Куата. У меня сейчас цель номер один — это Нариман Аббасов», — заявил спортсмен в интервью Legalbet.

Ранее Хамитов высказался о возможности проведения боя по правилам бокса со Штырковым.