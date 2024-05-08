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Сегодня, 14:43

Ломаченко рассказал, что познал Бога после поражения от Лопеса

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал, что познал Бога после поражения американцу Теофимо Лопесу и теперь его главная цель в жизни — стать хорошим человеком.

«Тогда мне казалось, что я проиграл, но на самом деле в тот момент я выиграл, потому что познал Бога. Это, по сути, изменило всю мою жизнь. Теперь моя цель не чемпионство. Моя цель — быть лучше, стать абсолютным чемпионом в жизни. Сейчас я очень счастлив, поскольку начал осознавать многие вещи, которые не понимал раньше. А если говорить о поражениях, то я не проигрываю. Я выигрываю, когда проигрываю», — сказал Ломаченко в интервью Top Rank.

Ломаченко уступил Лопесу в 2020-м единогласным решением судей (116-112, 119-109, 117-111). Поединок состоялся на MGM Grand Conference Center в Парадайсе (США).

Следующий бой украинского боксера (17-3) состоитя 12 мая в австралийском Перте. Он сразится с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
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