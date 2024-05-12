Ломаченко рассказал, почему не поедет на бой Усика

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко рассказал, что будет болеть за чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри , но не сможет посетить бой.



«Я на стороне своего друга и брата Александра Усика. Конечно, я желаю ему победы в бою с Фьюри. Это исторический момент для бокса. Я буду молиться за Александра и надеюсь, что победит лучший. Буду ли я присутствовать на бое? К сожалению, нет. В этот день я буду в самолете», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.



Фьюри и Усик должны были встретиться на ринге 17 февраля, но бой перенесли на 18 мая из-за рассечения над правым глазом, полученного британцем во время спарринга. Оба бойца согласились на новую дату, место проведения поединка остается прежним — Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).