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Боб Арум высмеял вызов Дэвиса Ломаченко: «В соцсетях даже я могу бросить вызов Майку Тайсону»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум дал понять, что вызов чемпиона по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвиса (29-0) чемпиону мира по версии IBF в легком весе Василию Ломаченко (18-3) ничего не стоит.

«Дэвис бросил вызов Ломаченко в соцсетях? Ну, это легко сделать. В соцсетях даже я могу бросить вызов Майку Тайсону», — пошутил Арум на пресс-конференции.

Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа (21-3) в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

Бокс
Василий Ломаченко
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