Джозеф Паркер победил Чжана Чжилэя на Knockout Chaos

Новозеландский боксер Джозеф Паркер одержал победу над китайцем Чжаном Чжилэем на турнире Knockout Chaos в Саудовской Аравии.

Бой длился все 12 раундов, по итогам которых победу отдали представителю Новой Зеландии. Паркер выиграл титул временного чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.

Теперь на счету 32-летнего Паркера 35 побед и 3 поражения. Статистика 40-летнего Чжилэя — 26-1-2.

В главном бою вечера сойдутся Энтони Джошуа (27-3) и Фрэнсис Нганну (0-1).