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9 февраля, 20:28

Полозов — о поединке с Коваленко: «Хочу рассечь его»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боксер и боец ММА Владимир Полозов поделился ожиданиями от поединка со Святославом Коваленко на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я к этому шел долгих семь лет. Когда я начинал — занимался рукопашкой, выступал по боям — однажды я сказал, что вы мои бои будете смотреть по телевизору. Мне никто не поверил. И вот этот момент настал. После того, как надо мной смеялись многие, что я занимаюсь какой-то ерундой, я здесь. Я счастлив. Мой колхоз, мой поселок Абан, моя Сибирь будут прославлены на всю Россию.

Я на две категории ниже весом Коваленко. И, возможно, он хочет просто по мне проехаться, чтобы заработать победу. Но я выйду и буду стоять до конца. Я буду делать акцент на свою ударку, чтобы прямо рассечь его", — приводит слова Полозова РЕН ТВ.

Бой между Полозовым и Коваленко станет со-главным поединком «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 16 февраля. В главном бою сойдутся Кевин Джонсон и Шон Тернер. Все поединки можно будет посмотреть в прямом эфире телеканала РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1189071-khochu-rassech-ego-polozov-poobeshchal-dratsia-s-kovalenko-do-pobedy
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