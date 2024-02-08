Тарасов считает Коваленко и Романова фаворитами «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Чемпион по рукопашному бою и самбо Артем Тарасов назвал Святослава Коваленко и Сергея Романова фаворитами поединков предстоящего «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет 16 февраля.

«Интересные пары, для меня очень интересный бой Владимира Полозова против Святослава Коваленко, но, мне кажется, что здесь Святослав Коваленко — явный фаворит. Посмотрим, сможет ли Полозов показать свою силу из Сибири и доказать, что Святослав Коваленко просто блогер, как он говорил в своих соцсетях», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.