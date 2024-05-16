Емельяненко объяснил, почему покрасил бороду и сбрил усы

Российский тяжеловес Александр Емельяненко объяснил, почему покрасил бороду и сбрил усы.

В начале года Емельяненко посетил священные для мусульман города Мекку и Медину в Саудовской Аравии, а позже появились слухи о том, что боец принял ислам. Позже спортсмен опроверг эти слухи.

«Почему покрасил бороду? Потому что мне так нравится. Уже год так хожу, — сказал Емельяненко в интервью «СЭ». — Усы я сбрил для гигиены. Это обычная гигиена. Ты же подмышки бреешь? Бреешь. Это просто обычная гигиена. Ты зубы чистишь? Чистишь. Это обычная гигиена. Также и я сбрил, во-первых, когда ешь, чтобы не заляпывалось. Во-вторых, чтобы здесь не задерживались микробы, когда ешь. Вот и все. Мне просто нравится такой образ. Это же не значит, что я отрастил бороду — и земля перевернулась. Мне нравится».

В последнем поединке, который состоялся в мае прошлого года на турнире РЕН ТВ в Москве, Емельяненко болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова.