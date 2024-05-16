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Сегодня, 09:05

Кузьмин — о бое Дацика и Тернера: «У каждого есть шанс»

Алина Савинова
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Боксер Сергей Кузьмин заявил, что шансы на победу россиянина Вячеслава Дацика и ирландца Шона Тернера примерно равны.

«Я считаю, что у них у каждого есть шанс попасть и выиграть досрочно. Поэтому 50 на 50. Вячеславу желаем побед, чтобы он выиграл его. Но будет нелегко», — приводит РЕН ТВ слова Кузьмина.

Он также отметил, что Дацику нужно задавить Тернера своим напором уже в первом раунде. В таком случае он сможет рассчитывать на победу.

Дацик сразится с Тернером 24 мая. Спортсмены проведут бой в рамках вечера профессионального бокса, посвященного участникам специальной военной операции и их семьям. Мероприятие состоится в подмосковной Балашихе.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Вячеслав Дацик
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