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9 февраля, 23:45

Артем Лобов может провести бой в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что собирается сделать в ближайшее время бой для бывшего бойца UFC Артема Лобова.

«Планируется проведение поединка в России с участием Артема Лобова. Он — хороший парень, и он мне очень сильно помог с визой. Его поединок пройдет по правилам ММА в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Наша задача — генерировать интерес как можно большего числа зрителей», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

Лобов в последний раз выходил на бой по правилам MMA против Майкла Джонсона в октябре 2018 года на турнире UFC Fight Night 138. Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился в пользу Артема единогласным решением судей. В его активе 13 побед, 15 поражений и одна ничья.

После досрочного поражения от непобежденного украинского боксера Дениса Беринчика в бою на голых кулаках, который 24 июля прошел в Киеве, Лобов сообщил, что завершил карьеру.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/artem-lobov-mozhet-provesti-boi-v-rossii-332549/
Артем Лобов
Владимир Хрюнов
ММА
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