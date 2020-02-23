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Южаков и Прохоров снялись с этапа Кубка мира в Германии из-за плохого качества трассы

13:00
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Чемпионы мира 2019 года Владислав Южаков и Юрий Прохоров отказались участвовать в этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Винтерберге по причине плохой готовности трассы к соревнованиям, сообщает ТАСС.

Двукратный чемпион мира Роман Репилов не вышел на старт субботней личной гонки из-за серьезного падения на первой тренировке.

После первого заезда экипажей саней-двоек лидируют россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов, выигравшие неделей ранее на чемпионате мира в Сочи золото в спринте и серебро в классической гонке. Их соотечественники Всеволод Кашкин и Константин Коршунов занимают пока восьмое место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7822719

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