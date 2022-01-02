Таубитц выиграла домашний этап Кубка мира по санному спорту в Винтерберге, Демченко заняла девятое место

Немка Юлия Таубитц выиграла домашний этап Кубка мира по санному спорту в Винтерберге.

Спортсменка показала результат 1 минута и 53,167 секунды по сумме двух попыток. Второе место заняла ее соотечественница Натали Гайзенбергер (отставание 0,241 секунды), на третьей строчке — австрийка Маделин Эгле (+0,256).

Лучший результат среди россиянок показала Виктория Демченко, которая заняла 9-е место (+0,663), Екатерина Катникова стала 11-й (+0,761).

Санный спорт

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Юлия Таубитц (Германия) — 1.53,167 (57,019 + 56,148)

2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.53,408 (56,936 + 56,472)

3. Маделин Эгле (Австрия) — 1.53,423 (57,318 + 56,105)

4. Анна Беррайтер (Германия) — 1.53,442 (57,245 + 56,197)

5. Саммер Бритчер (США) — 1.53,674 (57,173 + 56,501)

6. Ханна Прокк (Австрия) — 1.53,694 (57,130 + 56,564)

9. Виктория Демченко (Россия) — 1.53,830 (57,190 + 56,640)

11. Екатерина Катникова (Россия) — 1.53,928 (56,967 + 56,961)