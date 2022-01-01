Саночник Репилов стал четвертым на этапе Кубка мира в Винтерберге
Российский саночник Роман Репилов стал четвертым на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге. Победу одержал представитель сборной Германии Иоханнес Людвиг.
Санный спорт
Винтерберг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1:44.679 (52.349 + 52.330)
2. Нико Гляйршер (Австрия) — 1:44.747 (52.121 + 52.626)
3. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1:44.860 (52.645 + 52.215)
4. Павел Репилов (Россия) — 1:44.887 (52.572 + 52.315)
5. Йонас Мюллер (Австрия) — 1:44.983 (52.378 + 52.605)
6. Феликс Лох (Германия) — 1:44.986 (52.489 + 52.497)...
10. Александр Горбацевич (Россия) — 1:45.178 (52.554 + 52.624)
17. Матвей Пересторонин (Россия) — 1:45.384 (52.624 + 52.760)
18. Семен Павличенко (Россия) — 1:45.385 (52.847 + 52.538)
27. Павел Репилов (Россия) — 1:45.896 (52.634 + 53.262)
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