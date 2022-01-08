Саночник Репилов занял четвертое место на этапе Кубка мира в Латвии

Российский саночник Роман Репилов стал четвертым на этапе Кубка мира в Сигулде (Латвия). По итогам двух попыток он показал результат — 1 минута 36,876 секунды.

Победил Кристерс Апарйодс из Латвии (1.36,483). Второй результат показал немец Феликс Лох (1.36,669). Замкнул тройку Доминик Фишналлер из Италии (1.36,684).

Россияне Семен Павличенко (1.36,985), Александр Горбацевич (1.37,326) и Павел Репилов (1.37,336) заняли шестое, одиннадцатое и двенадцатое место соответственно.

Санный спорт

Сигулда (Латвия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.36,483 (48,223 + 48,260)

2. Феликс Лох (Германия) — 1.36,669 (48,271 + 48,398)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.36,684 (48,271 + 48,413)

4. Роман Репилов (Россия) — 1.36,876 (48,336 + 48,540)

5. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.36,946 (48,428 + 48,518)

6. Семен Павличенко (Россия) — 1.36,985 (48,592 + 48,393)

11. Александр Горбацевич (Россия) — 1.37,326 (48,567 + 48,759)

12. Павел Репилов (Россия) — 1.37,336 (48,608 + 48,728)

28. Матвей Пересторонин (Россия) — 1.38,430 (49,443 + 48,987)