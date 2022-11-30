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Саночник Павличенко, восстанавливающийся после тяжелой травмы, вернется в сборную в январе

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Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко, получивший тяжелую травму ноги на сентябрьском сборе в Сочи, присоединится к национальной сборной в январе. 20 сентября у 31-летнего саночника во время игры в волейбол случился разрыв ахиллова сухожилия, на следующий день спортсмен был прооперирован.

«Недавно у меня был разговор с Семеном, после которого я принял решение не рисковать здоровьем спортсмена, — приводит ТАСС слова главного тренера сборной России Сергея Чудинова. — - Он пока все равно не очень хорошо ходит, ему тяжеловато на ногу опираться. Я не представляю, как он будет передвигаться на финише, если уже сейчас возобновит тренировки, да и касание борта ногой может быть очень опасным. Решили, что он вернется в команду только в январе, хотя Семен уже сейчас рвется в бой. Это не тот сезон, где нужно рисковать. Следующая Олимпиада еще нескоро».

В активе Павличенко есть две серебряные и две бронзовые медали мировых первенств, он является шестикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде 2022 года в Пекине спортсмен занял 10-е место в личном турнире.

Источник: https://tass.ru/sport/16459577
Семен Павличенко
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