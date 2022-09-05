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Санный спорт

5 сентября, 10:44

Саночница Иванова заявила, что не получила призовые за этапы Кубка мира

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская саночница Татьяна Иванова до сих пор не получила призовые от Международной федерации санного спорта (FIL) за выступления на этапах Кубка мира в прошлом сезоне.

«Я до сих пор не получила призовые за прошлый сезон, — цитирует Иванову ТАСС. — Как я понимаю, проблема заключается в переправке денег через границу, мы раньше всегда получали их наличными. Но мы все продолжаем надеяться, что призовые до нас когда-нибудь дойдут».

Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин заявил, что призовые от FIL за прошлый сезон пока не получил ни один отечественный саночник.

В сезоне-2021/22 российские спортсмены 11 раз занимали призовые места на этапах Кубка мира. Иванова на этапе Кубка мира в Сигулде стала третьей в классической гонке и первой в спринте.

Источник: https://tass.ru/sport/15647183
Татьяна Иванова
санный спорт
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