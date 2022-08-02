Первый этап Кубка мира по санному спорту будет перенесен из-за чемпионата мира по футболу

Первый этап Кубка мира по санному спорту, который должен был пройти в австрийском Инсбруке с 26 по 27 ноября, будет перенесен на другие даты, сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта.

Данное решение было принято в связи с тем, что в эти же дни стартует чемпионата мира по футболу в Катаре.

В Международной федерации санного спорта считают, что этап Кубка мира не сможет транслироваться по телевидению в прямом эфире из-за показа футбольных матчей.

Даты и место проведения этапа будут объявлены позднее. Расписание других этапов не претерпело изменений.