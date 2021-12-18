Российские саночники Богданов и Прохоров показали седьмой результат на этапе Кубка мира в Инсбруке
17:20
Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров показали седьмой результат в соревнованиях двоек на пятом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке.
Победу одержали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер. Вторыми стали латвийцы, третье место заняли итальянцы.
Россияне Александр Денисов и Владислав Антонов стали девятыми, еще один дуэт из России — Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов — 23-м.
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