Российские саночники, отобравшиеся на Олимпиаду, не станут пропускать чемпионат Европы

Члены сборной России по санному спорту, завоевавшие право выступить на Олимпийских играх в Пекине, примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в рамках заключительного этапа Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

«Сейчас мы находимся в Оберхофе, после окончания соревнований отправимся в полном составе в Санкт-Мориц. Все наши олимпийцы намерены выступить на чемпионате Европы. Спортсменам очень важно показать высокие результаты по итогам Кубка мира, чтобы иметь возможность стартовать в первой группе на Олимпиаде в Пекине», — главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов ТАСС.

В состав олимпийской команды на Игры в Пекине включены Роман Репилов, Семен Павличенко, Александр Горбацевич, Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Татьяна Иванова, а также два экипажа саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Андрей Богданов и Юрий Прохоров.