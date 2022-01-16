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Санный спорт

Сегодня, 17:05

Российские саночники стали пятыми в командной эстафете на этапе Кубка мира

Иван Шитик
Корреспондент

Сборная России заняла пятое место в командной эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Оберхофе.

Санный спорт

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины/Женщины

Командные соревнования

1. Германия (Юлия Таубитц, Иоханнес Людвиг, Эггерт/Бенеккен) — 2.21,536

2. Латвия (Елена Витола, Кристерс Апарйодс, Сикс А./Сикс Ю.) — 2.22,071

3. Австрия (Маделин Эгле, Нико Гляйршер, Штой/Коллер) — 2.22,077

4. Италия (Андреа Феттер, Доминик Фишналлер, Ридер/Кайнцвальднер) — 2.22,346

5. Россия (Виктория Демченко, Роман Репилов, Богданов/Прохоров) — 2.22,569

6. Словакия (Катарина Шимонакова, Йозеф Нинис, Ваверцак/Жмий)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Маделин Эгле (Австрия) — 1.24,074 (41,994 + 42,080)

2. Юлия Таубитц (Германия) — 1.24,094 (42,110 + 41,984)

3. Анна Беррайтер (Германия) — 1.24,339 (42,208 + 42,131)

4. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.24,350 (42,188 + 42,162)

5. Шайенн Розенталь (Германия) — 1.24,520 (42,192 + 42,328)

6. Ханна Прокк (Австрия) — 1.24,534 (42,200 + 42,334)

8. Татьяна Иванова (Россия) — 1.24,576 (42,268 + 42,308)

10. Виктория Демченко (Россия) — 1.24,631 (42,241 + 42,390)

15. Екатерина Катникова (Россия) — 1.24,795 (42,511 + 42,284)

16. Диана Логинова (Россия) — 1.24,795 (42,511 + 42,284)

Сборная России по санному спорту
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