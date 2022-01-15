Людвиг досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту
Немец Йоханнес Людвиг выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту. На этапе в Оберхофе он установил рекорд трассы и досрочно выиграл генеральную классификацию (42,515).
Вторым стал его соотечественник Макс Лангенхан, третьим — еще один немец Феликс Лох.
Лучшим из россиян стал Роман Репилов, занявший восьмое место.
Победа в Оберхофе позволила 35-летнему Людвигу досрочно стать победителем общего зачета Кубка мира в одиночных соревнованиях.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.25,069
2. Макс Лангенхан (Германия) — 0,304 отставание
3. Феликс Лох (Германия) — 0,316
4. Нико Гляйршер (Австрия) — 0,412
5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 0,451
6. Йонас Мюллер (Австрия) — 0,553
8. Роман Репилов (Россия) — 0,628
11. Семен Павличенко (Россия) — 0,705
18. Павел Репилов (Россия) — 1,023
22. Матвей Пересторонин (Россия) — 1,251
25. Александр Горбацевич (Россия) — 1,336