Людвиг досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту

Немец Йоханнес Людвиг выиграл общий зачет Кубка мира по санному спорту. На этапе в Оберхофе он установил рекорд трассы и досрочно выиграл генеральную классификацию (42,515).

Вторым стал его соотечественник Макс Лангенхан, третьим — еще один немец Феликс Лох.

Лучшим из россиян стал Роман Репилов, занявший восьмое место.

Победа в Оберхофе позволила 35-летнему Людвигу досрочно стать победителем общего зачета Кубка мира в одиночных соревнованиях.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.25,069

2. Макс Лангенхан (Германия) — 0,304 отставание

3. Феликс Лох (Германия) — 0,316

4. Нико Гляйршер (Австрия) — 0,412

5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 0,451

6. Йонас Мюллер (Австрия) — 0,553

8. Роман Репилов (Россия) — 0,628

11. Семен Павличенко (Россия) — 0,705

18. Павел Репилов (Россия) — 1,023

22. Матвей Пересторонин (Россия) — 1,251

25. Александр Горбацевич (Россия) — 1,336