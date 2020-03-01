Россия в последней гонке сезона выиграла командный Кубок мира
Сборная России разделила с Италией победу в Кубке мира по санному спорту в командных соревнованиях. Перед последней гонкой сезона россияне отставали от итальянцев, однако последние провалили командный заезд, заняв последнее десятое место. Россия стала третьей. Команду представляли Виктория Демченко, Семен Павличенко и дуэт Владислав Южаков и Юрий Прохоров.
Ранее в состязаниях мужчин Кубок мира выиграл россиянин Роман Репилов, а у женщин Татьяна Иванова стала второй, пропустив вперед по итогам заключительной гонки немку Юлию Таубитц.
Кенигзее (Германия)
Кубок мира
Командные соревнования
1. Германия — 2.42,209
2. США — 2.43,019
3. Россия (Виктория Демченко, Семен Павличенко, Южаков/Прохоров) — 2.43,217
4. Латвия — 2.43,496
5. Словакия — 2.45,855
6. Украина — 2.47,453
Итог
1. Россия — 431 очко
Италия — 431
3. Германия — 415
4. Латвия — 380
5. Австрия — 291
6. Словакия — 277
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