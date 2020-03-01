Россия в последней гонке сезона выиграла командный Кубок мира

Сборная России разделила с Италией победу в Кубке мира по санному спорту в командных соревнованиях. Перед последней гонкой сезона россияне отставали от итальянцев, однако последние провалили командный заезд, заняв последнее десятое место. Россия стала третьей. Команду представляли Виктория Демченко, Семен Павличенко и дуэт Владислав Южаков и Юрий Прохоров.

Ранее в состязаниях мужчин Кубок мира выиграл россиянин Роман Репилов, а у женщин Татьяна Иванова стала второй, пропустив вперед по итогам заключительной гонки немку Юлию Таубитц.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Командные соревнования

1. Германия — 2.42,209

2. США — 2.43,019

3. Россия (Виктория Демченко, Семен Павличенко, Южаков/Прохоров) — 2.43,217

4. Латвия — 2.43,496

5. Словакия — 2.45,855

6. Украина — 2.47,453

Итог

1. Россия — 431 очко

Италия — 431

3. Германия — 415

4. Латвия — 380

5. Австрия — 291

6. Словакия — 277