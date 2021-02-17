Российский саночник Роман Репилов прокомментировал о вариант исполнении песни «Катюша» вместо гимна для сборной России.

«Мы уже прошли безфлажный период — съездили так на одну Олимпиаду и ничего особо с тех пор не поменялось. Мое мнение: что бы там не включили — Чайковского, «Катюшу», хоть «Калинку-малинку» — смысл от этого не поменяется. Все соперники, болельщики знают, откуда ты. Смысл не в музыке, мы же не на дискотеку приходим. Все это будет продолжаться до те пор, пока мы не решим проблемы с той стороной. Мне кажется, что-то мы делаем не так, если до сих пор вопрос не могут решить.

«Катюша» — это не выход. Спортсмены, по большей части, патриоты, и когда не звучит гимн, это неправильно. Ведь ради этого ты и бьешься. За себя, за город, за страну», — приводит слова Репилова «Советский спорт».

17 декабря 2020 года CAS из-за нарушений антидопинговых правил среди прочих санкций утвердил запрет на исполнение государственного гимна России на крупных соренованиях уровня Олимпиады и чемпионата мира до 16 декабря 2022 года. Также спортсменам и членам команд нельзя использовать другие символы РФ.

На чемпионате мира по биатлону в случае побед россиян будет играть гимн Международного союза биатлонистов. В качестве альтернативы гимнам федераций рассматривается вариант исполнения песни «Катюша» — в частности, на чемпионате мира по хоккею. 10 февраля Международный союз конькобежцев утвердил фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.