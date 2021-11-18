Чемпион мира по санному спорту Репилов снова отстранен от тренировок из-за коронавируса

Победитель чемпионата мира по санному спорту 2021 года Роман Репилов, днем ранее допущенный до тренировок на олимпийской трассе в Пекине, прошел очередное тестирование на коронавирус, после чего снова был отправлен на изоляцию. Об этом сообщил начальник команды сборной России Артем Петраков.

«Роман снова отстранен от тренировок, вчера он опять сдал положительный тест на ковид, а сегодня утром — отрицательный, — цитирует ТАСС Петраков. — Для допуска на трассу нужно два подряд отрицательных теста. Спортсмен чувствует себя отлично и по всем показателям не может представлять угрозу для других. Ситуация весьма странная, мы попросили поддержки у Олимпийского комитета России. Директору медицинского департамента Международного олимпийского комитета (МОК), курирующему тему ковида, уже отправлено письмо».

Сборная России из-за выявленного в начале сбора положительного теста на ковид у Павла Репилова вынуждена была с первых дней готовиться в условиях карантина в отдельности от зарубежных коллег. Павел Репилов находился в карантине почти неделю и получил возможность возобновить тренировки только 13 ноября. За день до этого положительный тест на ковид сдал старший брат Павла Репилова Роман Репилов, который сразу же был помещен в режим изоляции. К 17 ноября у чемпиона мира было два сданных теста на ковид, после чего он принял участие в тренировке вместе с остальными спортсменами.

С 20 по 21 ноября в Пекине пройдет первый этап Кубка мира по санному спорту. После его окончания все команды переедут в Сочи, где пройдут второй и третий этапы кубка.