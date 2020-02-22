Поршнев и Лазарев стали вторыми в двойках на чемпионате Европы по натурбану

Россияне Павел Поршнев и Иван Лазарев заняли второе место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы по натурбану в Москве.

В финале Поршнев и Лазарев показали время 11,65 секунды, уступив 0,06 секунды победителям Патрику Ламбахеру и Маттиасу Ламбахеру из Италии. Тройку призеров замкнули другие итальянцы — Патрик Пиньетер и Флориан Клара.

В командной эстафете сборная России в составе Екатерины Лаврентьевой, Александра Егорова и Алексея Мартьянова заняла третье место, финишировав с результатом 38,60 секунды. Первое место заняла команда Италии, второе — сборная Австрии.