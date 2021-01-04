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Получивший травму на этапе Кубка мира cаночник Пересторонин выписан из больницы

18:36
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Российский саночник Матвей Пересторонин, получивший травму головы в результате падения в квалификационном заезде на этапе Кубка мира в германском Кенигсзе, выписан из больницы, информирует ТАСС.

1 января в Кенигсзе состоялся этап Кубка наций, который являлся квалификационным заездом этапа Кубка мира. На старт вышли 25 участников, в их числе был и член молодежной сборной России Пересторонин, который не сумел финишировать. Спортсмен с сотрясением мозга был сразу госпитализирован в одну из местных больниц.

Этап Кубка мира в Кенигсзе должен был стать для 19-летнего спортсмена первым взрослым международным турниром в карьере.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10405165

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