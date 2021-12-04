Российский саночник Семен Павличенко занял четвертое место на этапе Кубка мира в Сочи.

Победителем стал Кристерс Апарйодс из Латвии. Второе место занял немец Иоханнес Людвиг. Замкнул тройку итальянец Доминик Фишналлер.

Санный спорт

Сочи (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.42,881 (51,490 + 51,391)

2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.42,905 (51,526 + 51,379)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.42,920 (51,461 + 51,459)

4. Семен Павличенко (Россия) — 1.43,126 (51,520 + 51,606)

5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.43,159 (51,635 + 51,524)

6. Феликс Лох (Германия) — 1.43,198 (51,807 + 51,391)

8. Роман Репилов (Россия) — 1.43,424 (51,802 + 51,622)

11. Павел Репилов (Россия) — 1.43,530 (51,700 + 51,830)

12. Александр Горбацевич (Россия) — 1.43,624 (51,909 + 51,715)