Павличенко занял четвертое место на этапе Кубка мира в Сочи
Российский саночник Семен Павличенко занял четвертое место на этапе Кубка мира в Сочи.
Победителем стал Кристерс Апарйодс из Латвии. Второе место занял немец Иоханнес Людвиг. Замкнул тройку итальянец Доминик Фишналлер.
Санный спорт
Сочи (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.42,881 (51,490 + 51,391)
2. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.42,905 (51,526 + 51,379)
3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.42,920 (51,461 + 51,459)
4. Семен Павличенко (Россия) — 1.43,126 (51,520 + 51,606)
5. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.43,159 (51,635 + 51,524)
6. Феликс Лох (Германия) — 1.43,198 (51,807 + 51,391)
8. Роман Репилов (Россия) — 1.43,424 (51,802 + 51,622)
11. Павел Репилов (Россия) — 1.43,530 (51,700 + 51,830)
12. Александр Горбацевич (Россия) — 1.43,624 (51,909 + 51,715)
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