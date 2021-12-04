Богданов и Прохоров выиграли этап Кубка мира в Сочи в соревнованиях саней-двоек

Российские саночники Андрей Богданов и Юрий Прохоров одержали победу в соревнованиях саней-двоек на третьем этапе Кубка мира в Сочи.

По сумме двух попыток Богданов и Прохоров показали результат 1.39,351. Второе место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (отставание — +0,134 секунды), на третьей строчке — Андрис и Юрис Шицсы из Латвии (+0,179).

В соревнованиях выступали еще две российские пары: Дмитрий Халилов и Станислав Мальцев заняли седьмую строчку (+607), Александр Денисьев и Владислав Антонов стали восьмыми (+0,622).