Немцы Эггерт и Бенекен выиграли первый этап Кубка мира по санному спорту в двойках

Немецкие саночники Тони Эггерт и Саша Бенекен выиграли первый этап Кубка мира по санному спорту в двойках, который прошел в Китае.

Вторыми стали австрийцы Томас Штой и Лоренц Коллер, третьими — латвийцы Андрис Сикс и Юрис Сикс.

Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов расположились на 10-й строчке.

Санный спорт

Яньцзи (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Эггерт/Бенеккен (Германия) — 1.57,610 (58,793 + 58,817)

2. Штой/Коллер (Австрия) — 1.57,819 (58,879 + 58,940)

3. А. Сикс/Ю. Сикс (Латвия) — 1.58,039 (58,991 + 59,048)

4. Мюллер/Фрошер (Австрия) — 1.58,313 (59,110 + 59,203)

5. Ботс/Плюме (Латвия) — 1.58,478 (59,278 + 59,200)

6. Гойеке/Гамм (Германия) — 1.58,726 (48,018 + 48,129)

10. Денисьев/Антонов (Россия) — 1.59,206 (59,731 + 59,475)

13. Мальцев/Халилов (Россия) — 1.59,363 (59,665 + 59,698)

15. Богданов/Прохоров (Россия) — 1.59,493 (59,746 + 49,747)