Павличенко стал седьмым на первом этапе Кубка мира по санному спорту

Российский саночник Семен Павличенко занял седьмое место на первом этапе Кубка мира в Пекине.

В первую строчку попали только представители Германии. Победу одержал Йоханнес Людвиг. Далее расположились Феликс Лох и Макс Лангенан.

Россиянин Роман Репилов стал восьмым, Александр Горбацевич — 13-м, Павел Репилов — 22-м, Матвей Пересторонин — 24-м.

Санный спорт

Яньцзи (Китай)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.54,597 (57,299 + 57,298)

2. Феликс Лох (Германия) — 1.55,451 (57,869 + 57,582)

3. Макс Лангенхан (Германия) — 1.55,455 (57,734 + 57,721)

4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.55,502 (57,579 + 57,923)

5. Райнхард Эггер (Австрия) — 1.55,667 (57,793 + 57,874)

6. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.55,737 (58,003 + 57,734)

7. Семен Павличенко (Россия) — 1.55,808 (57,992 + 57,816)

8. Роман Репилов (Россия) — 1.56,111 (58,122 + 57,989)

13. Александр Горбацевич (Россия) — 1.56,309 (58,110 + 58,199)

22. Павел Репилов (Россия) — 1.56,772 (58,165 + 58,607)

24. Матвей Пересторонин (Россия) — 1.57,018 (58,541 + 58,477)