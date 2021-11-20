Павличенко стал седьмым на первом этапе Кубка мира по санному спорту
Российский саночник Семен Павличенко занял седьмое место на первом этапе Кубка мира в Пекине.
В первую строчку попали только представители Германии. Победу одержал Йоханнес Людвиг. Далее расположились Феликс Лох и Макс Лангенан.
Россиянин Роман Репилов стал восьмым, Александр Горбацевич — 13-м, Павел Репилов — 22-м, Матвей Пересторонин — 24-м.
Санный спорт
Яньцзи (Китай)
Кубок мира
Мужчины
Одиночка
1. Иоханнес Людвиг (Германия) — 1.54,597 (57,299 + 57,298)
2. Феликс Лох (Германия) — 1.55,451 (57,869 + 57,582)
3. Макс Лангенхан (Германия) — 1.55,455 (57,734 + 57,721)
4. Давид Гляйршер (Австрия) — 1.55,502 (57,579 + 57,923)
5. Райнхард Эггер (Австрия) — 1.55,667 (57,793 + 57,874)
6. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.55,737 (58,003 + 57,734)
7. Семен Павличенко (Россия) — 1.55,808 (57,992 + 57,816)
8. Роман Репилов (Россия) — 1.56,111 (58,122 + 57,989)
13. Александр Горбацевич (Россия) — 1.56,309 (58,110 + 58,199)
22. Павел Репилов (Россия) — 1.56,772 (58,165 + 58,607)
24. Матвей Пересторонин (Россия) — 1.57,018 (58,541 + 58,477)
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