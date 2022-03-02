Международная федерация санного спорта отстранила россиян от участия в соревнованиях

Международная федерация санного спорта (FIL) приняла решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Также в заявлении говорится об отстранении от международных турниров российских тренеров и официальных лиц. Помимо прочего, Россия не сможет принимать у себя соревнования под эгидой FIL.