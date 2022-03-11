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Сегодня, 12:00

Российским саночникам до сих пор не вернули сани, на которых они выступали на Олимпиаде-2022

Сергей Чудинов за два дня до старта чемпионата России сообщил, что инвентарь саночников находится в Австрии
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов заявил, что российские спортсмены остались без своих боевых саней, на которых они выступали на Олимпиаде-2022.

«Вся олимпийская команда России по санному спорту спустя месяц после выступления на Олимпийских играх в Пекине до сих пор не может получить свой инвентарь, — приводит слова Чудинова ТАСС. — Транспортная компания доставила сани в Европу. Из-за возникших проблем в авиасообщении с нашей страной инвентарь завис в Австрии. Сейчас мы ищем пути выхода из этой ситуации».

По словам главного тренера, он не исключает, что некоторые участники Олимпийских игр не выступят на чемпионате России из-за отсутствия саней.

По информации ТАСС, в турнире не примут участия бронзовый призер Игр-2022 Татьяна Иванова, трехкратный чемпион мира Роман Репилов и два экипажа мужских саней-двоек: Александр Денисьев и Владислав Антонов, а также Андрей Богданов и Юрий Прохоров.

Чемпионат России по санному спорту пройдет 13-14 марта в Сочи. В пятницу, 11 марта, начались тренировочные заезды.

Источник: https://tass.ru/sport/14037401
Сборная России по санному спорту
Сергей Чудинов
санный спорт
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