Екатерина Катникова: «Я смогу все осознать только завтра»

Двукратная чемпионка мира россиянка Екатерина Катникова заявила, что ценность своего успеха на чемпионате мира по санному спорту в Сочи сможет полностью оценить только после завершения соревнований.

Катникова в пятницу выиграла спринт, а в субботу победила в соревнованиях на одноместных санях.

— Я смогу все осознать только завтра, когда закончатся соревнования, — цитирует «РИА Новости» Катникова. — Когда можно будет расслабиться, подумать, все оценить и наслаждаться победами. Я думаю, что этот сезон можно назвать прорывным, мы не зря работали и старались. Это хороший сезон. Чем вызван прорыв? Все мы взрослеем, все чему-то учимся и где-то добавляем.

На награждении было очень приятно, когда ты встаешь на подиум, поднимаешь кубок вверх, все тебе аплодируют, — добавила спортсменка. — Ты долго шел к этому, мы занимаемся этим не один год, не два, не три. И такие моменты очень приятны. Это праздник для спортсмена, когда его награждают.