Альберт Демченко: "Виктория к концу сезона приобрела психологическую стабильность и за счет этого выдает хорошие ровные проезды по трассе"

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал выступление своей дочери саночницы Виктории Демченко. По его мнению, спортсменка к концу сезона обрела психологическую уверенность, благодаря чему сумела выиграть серебро этапа Кубка мира в Сочи.

– Вика к концу сезона приобрела психологическую стабильность и за счет этого выдает хорошие ровные проезды по трассе, – приводит ТАСС слова Демченко. – Надеюсь, что в завтрашнем спринте она сможет побороться за золото, потому что старт пока у нее не самое сильное место, но нижнюю часть трассы она выкатывает очень хорошо. Сегодня Вика прошла хорошо оба заезда, с минимальными помарками. Но ей надо работать над стартом. Это не позволяет ей выигрывать у Гайзенбергер. Но по всему остальному, если рассматривать сочинский этап, они сравнялись.

Напомним, что в воскресенье женщины будут бороться за медали в спринтерской гонке.

Демченко завоевала серебро на этапе Кубка мира в Сочи

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