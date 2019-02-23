Демченко завоевала серебро на этапе Кубка мира в Сочи

Российская саночница Виктория Демченко стала второй на этапе Кубка мира в Сочи. Результат 23-летней спортсменки составил 1 минуту 40,527 секунды по сумме двух попыток.

Первой стала немка Натали Гайзенбергер (1.40,374), третьей - еще одна представительница Германии Даяна Айтбергер (1.40,703).

Россиянка Екатерина Батурина стала 6-й (1.40,890), Татьяна Иванова - 8-й (1.41,002).

Санный спорт

Сочи (Россия)

Кубок мира

Женщины

Одиночка

1. Натали Гайзенбергер (Германия) - 1.40,374 (50,163 + 50,211)

2. Виктория Демченко (Россия) - 1.40,527 (50,232 + 50,295)

3. Даяна Айтбергер (Германия) - 1.40,703 (50,316 + 50,387)

4. Кендия Апариоде (Латвия) - 1.40,717 (50,341 + 50,376)

5. Юлия Таубитц (Германия) - 1.40,777 (50,374 + 50,403)

6. Екатерина Батурина (Россия) - 1.40,890 (50,372 + 50,518)...

8. Татьяна Иванова (Россия) - 1.41,002 (50,564 + 50,438)

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