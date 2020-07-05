«Зенит» обыграет «Краснодар» в центральном матче 26-го тура РПЛ?

За какими событиями в следить в это воскресенье.

«Краснодар» — «Зенит»

В воскресенье, 5 июля, в 26-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Зенит». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени.

«Зенит» близок к тому, чтобы во второй раз подряд стать чемпионом России. А вот у «Краснодара» по-прежнему остаются нерешенные задачи. Главная из них — прямое попадание в Лигу чемпионов. До второго места, дающего подобную возможность, «быкам» не хватает трех очков. При этом у них есть матч в запасе. Впрочем, мотивация будет и у гостей: петербуржцы досрочно станут чемпионами в случае победы над «Краснодаром» и потери очков «Локомотивом» в игре с «Сочи».

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «Зенит». На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 2,10. Ничья оценивается в 3,55. А выигрыш «Краснодара» — в 3,50.

Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1,70 — идеальный вариант для «экспресса».

«Наполи» — «Рома»

Матч 30-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ромой» пройдет в воскресенье, 5 июля. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.

Эти команды — соседи по турнирной таблице. Они конкурируют за прямую путевку в Лигу Европы, а до идущей четвертой «Аталанты» — пропасть в размере 12 и 15 очков соответственно. Соперники схожи: они не слишком интенсивно прессингуют, а также соблюдают баланс между забитыми и пропущенными мячами. «Рома» забила 53 гола, а пропустила — 40. «Наполи» отличился 46 раз, а пропустил — 39.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают более вероятной победу «Наполи». На подобный исход можно поставить с коэффициентом 2,10.

Шансы «Ромы» оцениваются в 3,35. А ничейный исход — в 3,60.