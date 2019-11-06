Собери крутой «экспресс» на матчи Лиги чемпионов

В среду, 6 ноября, пройдут очередные матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Из любопытного: «Локомотив» принимает дома Криштиану Роналду и его «Ювентус», звездный «Реал» встречается с «Галатасараем», а бойкий «Атлетико» едет в гости к «Байеру». Попробуем собрать интересный «экспресс» на эти встречи с помощью БК «Лига Ставок».

«Локомотив» — «Ювентус»: «Локо» не проиграет в первом тайме за 1,70

Главная проблема нынешнего «Локомотива» — эпидемия травм. По большому счету Юрий Семин может постоянно рассчитывать на 12-13 игроков, из которых не все соответствуют уровню Лиги чемпионов. Тем не менее железнодорожникам хватает сил и умения, чтобы сдерживать почти любого соперника по крайней мере в первые 45 минут. А «Юве» как раз предпочитает включать обороты во второй половине: в шести последних встречах туринцы не выиграли ни одного первого тайма (+0=5-1).

Начало матча: 20.55 (мск)

Стадион: «РЖД Арена»

«Байер» — «Атлетико»: гости не проиграют + «Тотал» меньше 3,5 за 1,70

С начала октября леверкузенцы выиграли всего один матч, да и тот в Кубке Германии — у бедового «Падерборна». Зато потерпели четыре неудачи при двух ничьих. «Атлетико» со старта сезона уступил всего однажды, по традиции демонстрируя уверенную игру в обороне. Можно предположить, что и в Германии мадридцы добудут очки, а сама игра получится малорезультативной.

Начало матча: 23.00 (мск)

Стадион: «Бай Арена»

«Реал» — «Галатасарай»: обе забьют (нет) за 1,85

«Галатасарай» делит с «Гезтепе» звание самой скучной команды чемпионата Турции. В 10 матчах с ее участием было забито всего лишь 20 мячей. «Реал», несмотря на неоднозначную игру Тибо Куртуа, занимает второе место по надежности в испанской лиге, уступая только «Атлетико». Можно предположить, что в Мадриде забьет только одна команда. Скорее всего, хозяева.

Начало матча: 23.00 (мск)

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Общий коэффициент «экспресса»: 5,3465

БК «Лига Ставок» дарит фрибет до 3 000 рублей всем новым игрокам. Подробности на сайте.