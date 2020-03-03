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РПЛ и БК «Лига Ставок» покажут новый кубок чемпионов во всех городах лиги

19:00
Новый кубок РПЛ.
Новый кубок РПЛ.

В минувшем туре премьер-лиги болельщики в Москве и Краснодаре могли воочию увидеть новый трофей, который отныне будет вручаться победителю чемпионата России.

Обновленный кубок до конца сезона побывает на всех 16 стадионах в 13 городах страны, представленных в РПЛ. БК «Лига Ставок» выступила представляющим партнером презентации кубка чемпионов России по футболу. Ближайшие остановки трофея — Ростов-на-Дону (9 марта) и Сочи (11 марта).

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