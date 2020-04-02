Российская премьер-лига запускает серию турниров по киберфутболу

Первый онлайн-турнир среди клубов РПЛ пройдет 4-5 апреля. Команды будут представлять лучшие игроки Киберлиги РПЛ-2019 и 2020.

Турнир, генеральным партнером которого выступит БК «Лига Ставок», пройдет на платформе eFootball PES 2020 в течение двух дней. На первом этапе участники будут разбиты на четыре группы по четыре команды по принципу слепого жребия. Киберспортсмены проведут по одному матчу с каждым соперником. Жеребьевка групп пройдет в пятницу. Во второй день участники сыграют серии плей-офф до двух побед, начиная с четвертьфинала.

С учетом эпидемиологической ситуации и мер по противодействию распространения нового коронавируса киберспортсмены сыграют все матчи Киберлиги Pro Series удаленно в формате 1x1.

Все игры турнира будут транслироваться в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».

Результаты матчей и информация о турнире будут доступны на официальном сайте РПЛ и в социальных сетях.