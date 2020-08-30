«Локомотив» прервет неудачную серию в матче с «Зенитом»?

В воскресенье, 30 августа, в чемпионате России состоится встреча между «Локомотивом» и «Зенитом». Начало — в 16:00 по московскому времени.

Железнодорожники лишились двух ключевых игроков: Алексей Миранчук и Дмитрий Баринов выбыли из-за травм. Возможно, с их отсутствием связана двухматчевая неудачная серия красно-зеленых: поражения от «Спартака» и «Ахмата». «Зенит» же в прошлом туре проиграл — впервые с начала нового сезона. Сине-бело-голубые не смогли забить «Динамо», а сами пропустили со «стандарта».

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «Зенит». На победу петербуржцев можно поставить за 1,85. Ничья оценивается в 3,65. Выигрыш «Локо» — в 4,50.

Есть вероятность, что обе команды забьют: на такой исход можно поставить за 1,80. Обратная ситуация оценивается в 1,95.

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